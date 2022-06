Forza Motorsport 2023 vs Forza Motorsport 7: tutti i progressi tecnici compiuti da Turn 10

Tra le varie sorprese ed aggiornamenti dell'Xbox & Bethesda Showcase, il primo gameplay trailer del nuovo Forza Motorsport ha fatto colpo sui fan della serie grazie in particolare a una qualità tecnica di altissimo livello, che sembra sfruttare al meglio le capacità tecniche di Xbox Series X/S e dei PC più performanti.

Alla luce del grande lavoro svolto fin qui da Turn 10 Studios, ElAnalistaDeBits ha voluto mettere a confronto il prossimo Forza Motorsport con il suo precedessore, Forza Motorsport 7 del 2017, e mettere così in risalto tutti i progressi tecnici compiuti dallo studio americano negli ultimi anni. Il confronto video è stato fatto facendo girare il settimo episodio su un PC a dettagli Ultra, attraverso il circuito di Maple Valley che sarà presente anche nel prossimo gioco e mostrato da Microsoft nel corso dell'evento.

I passi avanti sono notevoli, con il nuovo Forza Motorsport che si presenta ancora più realistico in termini d'illuminazione e con un livello di dettaglio assai più ampio per quanto riguarda la caratterizzazione di ambientazioni e vetture. Passi avanti anche per gli effetti dei danni, resi molto più credibili, e per le textures di vari elementi che compongono gli scenari, asfalto incluso.

Il prossimo gioco della serie si pone dunque come un titolo automobilistico molto ambizioso, sebbene ci sia ancora da attendere per la sua uscita: Forza Motorsport arriverà nella primavera del 2023, come anticipato dall'insider Tom Henderson e confermato infine durante lo Showcase.