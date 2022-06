Forza Motorsport tra 4K, 1080p e framerate: Turn 10 svela le specifiche su Xbox Series X/S

Con la nuova scheda Q&A condivisa da Turn 10 per rispondere alle domande frequenti degli appassionati, la sussidiaria degli Xbox Game Studios chiarisce i dubbi su risoluzione e framerate di Forza Motorsport su Xbox Series X/S manifestati nei giorni scorsi dal collettivo di Digital Foundry.

L'approfondimento offertoci dagli sviluppatori americani segue l'ultimo focus sulla Carriera e i nuovi contenuti di Forza Motorsport e contribuisce a diradare i dubbi emersi da chi, come i ragazzi di Digital Foundry, hanno condotto delle analisi sulle scene di gameplay (e in-engine) ammirate nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno scorso.

Ebbene, stando a quanto sostenuto dagli studi Turn 10, sin dal lancio il nuovo capitolo di Forza Motorsport girerà a 4K/60fps su Xbox Series X/S e a 1080p/60fps su Xbox Series S. La scheda Q&A, al momento, non fornisce ulteriori dettagli sulla possibile adozione di una risoluzione dinamica o di funzionalità che, come il Variable Rate Shading, consentano al titolo di raggiungere questi target di framerate e risoluzione gestendo in maniera differenziale il livello di dettaglio delle aree di gioco "più in vista".

Con ogni probabilità, ne sapremo di più al riguardo nel corso dei prossimi aggiornamenti sullo sviluppo di Forza Motorsport che il team di Turn 10 ha già promesso di tenere mensilmente da qui all'uscita del kolossal racing, prevista nella primavera del 2023 su PC e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo speciale su gameplay e contenuti di Forza Motorsport all'insegna del realismo estremo.