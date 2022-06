Forza Motorsport con 4K, 60 fps e Ray Tracing: possibile su Xbox Series X? Parla DF

Tra le tante novità in arrivo con il prossimo Forza Motorsport, il team di Turn 10 ha incluso una notevole evoluzione della serie racing sul fronte tecnico e grafico.

Per scoprire cosa attende gli appassionati nella sfrecciante esclusiva Microsoft, la redazione di Digital Foundry, nella persona di Alex Battaglia, ha deciso di analizzare minuziosamente il materiale ad oggi disponibile. In particolare, l'analisi punta a verificare la fattibilità di un nuovo capitolo animato su Xbox Series X da una risoluzione in 4K, frame rate a 60 fps e sistema di illuminazione gestito in tempo reale da un Ray Tracing dinamico. Come di consueto, Digital Foundry ha riassunto le proprie considerazioni in un video dedicato, che potete trovare in apertura a questa news.



Il video gameplay mostrato da Turn 10 in occasione del reveal è stato registrato su PC, ma Microsoft ha garantito di aver testato Forza Motorsport anche su Xbox Series X, con l'ottenimento dei medesimi risultati tecnici. Una circostanza che incuriosisce notevolmente Digital Foundry, poiché estremamente ambiziosa. Nel filmato, Battaglia mostra ad esempio i limiti a cui sono andati incontro titoli come Gran Turismo 7, Cyberpunk 2077 o F1 2021. Stando a quanto ipotizzato da DF, Turn 10 avrebbe deciso di mutare il proprio approccio tradizionale, abbondando i sistemi MSAA, per ridurre, ad esempio, l'utilizzo dell'anti-aliasing. Sul fronte della risoluzione, inoltre, sembra che la software house stia optando per una formula ibrida in grado di offrire un mix tra 4K e 1080p.



Sul fronte del Ray Tracing, ipotizza Digital Foundry, il team Xbox Game Studios potrebbe aver optato per riflessi meno nitidi, così da ridurre l'impatto del sistema di illuminazione di Forza Motorsport. Come per la risoluzione, inoltre, potrebbe essere stata adottata una soluzione ibrida, che tralascia il rendering dei riflessi su alcuni elementi a schermo. L'analisi di Battaglia prosegue con un interessante confronto tra Forza Motorsport 7 e il nuovo Forza Motorsport, che potete visionare nella seconda metà del video.