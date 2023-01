Forza Motorsport, 500 vetture su 20 mappe: Turn 10 dà i numeri del lancio

Come promesso, l'Xbox Developer Direct ha portato con sé la presentazione di un nuovo gameplay trailer di Forza Motorsport, corredato da tanti dettagli sul racing game di casa Microsoft.

Tra questi ultimi, hanno fatto capolino anche i primi numeri, con i quali Turn 10 ha confermato che l'esclusiva Microsoft potrà contare al lancio su di un parco auto di ben 500 vetture. Di queste, circa 100 saranno completamente inedite, con modelli mai visti prima nella serie di Forza Motorsport. Per scatenare la potenza delle quattro ruote, i giocatori avranno a disposizione 20 diverse mappe, con 5 ambientazioni esclusive di questo nuovo capitolo. Tra le destinazioni già confermate dalla software house, troviamo Kyalami, in Sudafrica.



Come già accennato, quelli condivisi da Turn 10 sono numeri legati al lancio di Forza Motorsport su PC e Xbox Series X|S. È dunque probabile che sia il parco auto sia il numero di ambientazioni siano destinati ad aumentare in fase di supporto post lancio. Per avere ulteriori dettagli sul racing game non sarà necessario attendere a lungo. Ricordiamo infatti che il team di Turn 10 ha già annunciato un ulteriore evento dedicato al nuovo Forza Motorsport, in programma per la giornata di oggi, giovedì 26 gennaio 2023, avrà una durata di ben 90 minuti.