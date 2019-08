Forza Motorsport 6 è disponibile gratis con i Games with Gold, scontatissimi i DLC

Buone notizie per gli amanti dei motori: se avete intenzione di passare il vostro Ferragosto sgommando con uno dei racing game migliori di sempre, è la vostra occasione. Forza Motorsport 6 è infatti disponibile ora per il download gratuito con il programma Games with Gold.

Ma c'è di più: per festeggiare l'occasione, sono proposti a prezzo scontatissimo anche i suoi DLC. La Complete Add-Ons Collection del gioco è infatti disponibile con un ribasso del 95%, il che significa che se il suo prezzo originario era di 99.99 euro, adesso potete portarvela a casa per soli 4.99 euro.

Si tratta però ovviamente di un'offerta limitata, ed il super prezzo di cui sopra è valido solo per i prossimi quattro giorni, per cui se foste interessati all'acquisto, fate bene i vostri conti. Il bundle dei DLC contiene tutti i contenuti scaricabil come auto, piste e modalità uscite post-lancio, incluse le espansioni Porsche e NASCAR e tanto altro.

Forza Motorsport 6 è uscito nel 2015 su Xbox One, ed è stato accolto molto positivamente da pubblico e critica. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Forza Motorsport 6.