Forza Motorsport 6: svelata la data in cui sarà tolto dal Microsoft Store

I colleghi di TeamVVV ci ricordano che Forza Motorsport 6, il simulatore automobilistico di Turn 10 lanciato nel mese di settembre del 2015 su Xbox One, abbandonerà presto le pagine del Microsoft Store e non potrà essere più acquistato.

Stando infatti alle informazioni condivise dagli autori di Turn 10 nel corso dell'ultimo evento in streaming con gli aggiornamenti sullo sviluppo del prossimo capitolo di Forza Motorsport, il supporto a Forza 6 è destinato a proseguire ancora per poche settimane.

La data fissata dagli sviluppatori di Redmond per la fuoriuscita di Forza Motorsport 6 dal catalogo digitale dello store di Xbox One è il 15 settembre, in coincidenza con il raggiungimento dell'End of Life Status del kolossal racing.

Questa soluzione, seppur dolorosa, è stata adottata già nel mese di ottobre del 2017 con l'abbandono di Forza Motorsport 5 dallo store Microsoft ufficiale e permette ai ragazzi di Turn 10 di concentrarsi esclusivamente sui progetti futuri della compagnia, senza cioè essere costretti a impegnare una parte del proprio team nello sviluppo delle patch e degli update contenutistici del titolo.

A partire dal 15 settembre, quindi, non sarà più possibile acquistare Forza Motorsport 6 e le relative espansioni attraverso le pagine del Microsoft Store: i server multiplayer continueranno ad essere attivi per coloro che possiedono già il gioco e, naturalmente, per chi deciderà di scaricarlo gratuitamente attingendo al catalogo dei Games With Gold di agosto. In compenso, fino al 15 settembre tutti i DLC sono scontatissimi, con un ribasso sul prezzo di lancio che arriva fino al 95% per la Complete Add-Ons Collection che comprende tutte le espansioni. Nel momento in cui scriviamo, non sappiamo se anche la versione free to play di Forza 6 per PC Windows 10, denominata Apex, subirà la stessa sorte della controparte console.