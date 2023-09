Forza Motorsport tra 60fps e Ray Tracing: svelate le tre modalità grafiche

Nel corso della serata sono state pubblicate le prime impressioni della stampa su Forza Motorsport, che è stato messo alla prova grazie ad una build non definitiva. A tal proposito, questa versione del gioco ha permesso di scoprire quali saranno le modalità grafiche dell'esclusiva Microsoft.

Come avrete sicuramente letto nel nostro provato di Forza Motorsport a cura di Giuseppe Carrabba, il titolo Turn10 offre ai giocatori la possibilità di selezionare uno di tre diversi preset grafici, ciascuno con caratteristiche diverse per quel che concerne la qualità visiva e la fluidità. La modalità Prestazioni è quella che dovrebbe permettere di giocare a 60 fotogrammi al secondo ad una risoluzione 4K. Si passa poi ad un'opzione intermedia chiamata Prestazioni Ray Tracing, che mantiene il framerate a 60fps ed aggiunge il particolare effetto, ma introduce una risoluzione dinamica per fare in modo che la fluidità non venga intaccata. La terza ed ultima opzione è Grafica, la quale dimezza il numero di fotogrammi al secondo ma permette di giocare a 4K con Ray Tracing attivo.

In attesa di poter leggere le analisi tecniche degli esperti di Digital Foundry, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un lungo video gameplay di Forza Motorsport, che sarà disponibile dal prossimo 10 ottobre 2023 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.