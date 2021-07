Forza Motorsport 7 lascerà Microsoft Store e Game Pass: l'End of Life spiegato da Turn 10

Dopo aver concluso gli aggiornamenti su Forza Motorsport 7, Turn 10 si appresta a concludere ufficialmente l'esperienza della simulazione automobilistica: nei piani End of Life delineati dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios c'è già la data prevista per la fuoriuscita di Forza 7 dal Microsoft Store su PC e Xbox.

Con un messaggio condiviso sulle pagine del proprio blog ufficiale, i ragazzi di Turn 10 evitano inutili giri di parole e spiegano che "dal 15 settembre 2021, Forza Motorsport 7 raggiungerà la fase End of Life. Ciò significa che il gioco, e i relativi DLC, non saranno più disponibili all'acquisto nel Microsoft Store o accessibili con Xbox Game Pass".

L'uscita dallo store digitale di PC, Xbox One e Xbox Series X/S, di conseguenza, avverrà in contemporanea con l'abbandono di Forza 7 dal Game Pass. Turn 10 spiega però che "dopo il 15 settembre, tutti i giocatori che possiedono Forza Motorsport 7 potranno ancora scaricarlo e giocarlo normalmente, insieme a tutti i contenuti associati. Inoltre, funzionalità come il multiplayer e i servizi online continueranno ad essere ancora accessibili per chi ha acquistato il gioco".

Gli abbonati a Game Pass che hanno acquistato DLC per il gioco, ma non il titolo stesso in funzione della sua disponibilità nel servizio, riceverà un token digitale tramite il Centro Messaggi Xbox per riscattare un token con cui poter continuare a giocare a Forza Motorsport 7 anche dopo il 15 settembre. Tale funzione sarà attiva fino al 2 agosto: dopo tale data, la ricezione del token digitale potrà avvenire soltanto un'apposita richiesta da avanzare attraverso i canali di supporto Xbox indicati da Turn 10 (trovate tutte le informazioni nel link in calce alla notizia).

Da qui al 15 settembre, Forza Motorsport 7 sarà in forte sconto sul Microsoft Store (come per la Standard Edition, proposta a 9,99 euro). In funzione del mantenimento delle infrastrutture di rete e delle modalità multiplayer, anche dopo il 15 settembre Turn 10 si impegna a supportare attivamente tutte le competizioni che i partner eSport vorranno organizzare da qui in futuro.