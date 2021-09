Forza Motorsport 7, ultime ore per acquistarlo prima del ritiro: approfittate dello sconto

La notizia è nota fin dallo scorso luglio: domani 15 settembre, Forza Motorsport 7 e i suoi DLC abbandoneranno il Microsoft Store e il catalogo di Xbox Game Pass. Ciò significa che il gioco di Turn 10 non potrà più essere acquistato in formato digitale e neppure giocato da tutti gli abbonati al servizio della casa di Redmond.

I giocatori in possesso delle copie fisiche e coloro che lo hanno già comprato digitalmente in passato non hanno nulla da temere, dal momento che potranno continuare a giocarci sia da soli sia in compagnia online anche dopo il 15 settembre. Pe coloro che non lo hanno mai comprato e giocato, in ogni caso, queste rappresentano le ultime ore utili per acquistarlo in formato digitale sul Microsoft Store e aggiungerlo permanentemente alla propria raccolta.

Se vi è venuta voglia di giocare a Forza Motorsport 7 in attesa del capitolo next-gen per Xbox Series X e PC (ancora privo di una data d'uscita), allora vi conviene sbrigarvi ad effettuare l'acquisto. Siete anche fortunati, poiché in vista del ritiro Microsoft e Turn 10 hanno scontato la versione base di Forza Motorsport 7 a soli 9,99 euro, un prezzo decisamente contenuto. Per i più esigenti, ci sono anche la Deluxe Edition a 12,49 euro e L'Ultimate Edition a 19,99 euro. Potete approfittarne a questo indirizzo.

Coloro che stavano giocando a Forza Motorsport 7 tramite Xbox Game Pass e hanno acquistato dei DLC, dovrebbero invece aver ricevuto un token da Microsoft per riscattare una copia del gioco gratis. Se non l'avete ancora ricevuta, potete contattare il supporto di Microsoft a questo indirizzo.