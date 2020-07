Forza Motorsport 8: 4K/120fps con Ray-Tracing su Xbox Series X? Nuovi rumor

Che Forza Motorsport 8 sia in via di sviluppo, non c'è alcun dubbio. Anche senza un annuncio in pompa magna, il gioco è stato già confermato da Turn 10, che per l'occasione s'è anche presa molto più tempo del solito, dilatando i tempi di lavorazione.

Mentre i fan continuano a fantasticare su un annuncio in occasione dell'evento dei giochi di Xbox Series X del 23 luglio, da 4Chan sono emersi un mucchio di presunti dettagli sul gioco, assolutamente non confermati e in parte già trapelati in passato, che hanno ottenuto eco grazie alla condivisione di alcuni insider vicini a Xbox.

Stando a quanto affermato, internamente il gioco è ancora identificato come Forza Experience piuttosto che come Forza Motorsport 8, anche se quest'ultimo risulterà essere molto probabilmente il titolo ufficiale. Si parla di un nuovo modello di calcolo per la pressione delle gomme, temperature dinamiche per l'asfalto, nuovo modello atmosferico che tiene conto di densità e dinamica delle masse d'aria, un nuovo sistema per la sospensioni, modalità classificata riprogettata con un sistema di gosthing frutto dell'evoluzione di quello di Forza 7, ciclo giorno/notte completo, gare off-road e rally, il ritorno dei club, gomma sull'asfalto.

Il leaker ci avverte inoltre di non aspettarci 700 auto al lancio, poiché Turn 10 si sta focalizzando sulla qualità, piuttosto che sulla quantità. Sarebbe inoltre prevista una modalità carriera con elementi narrativi, sul modello settato da Need for Speed e le sue scene cinematografiche. Non si è trattenuto nemmeno sull'aspetto tecnico, parlando di un Forza Engine capace di generare una presentazione in 4K a 120fps con tanto di Ray-Tracing attivo (forse un po' esagerato, ndr).

L'utente conclude il suo intervento affermando che l'annuncio sarebbe previsto in occasione dell'evento dei giochi di Xbox Series X del 23 luglio, e che la data d'uscita sarebbe invece fissata per i primi mesi del 2021, intorno al mese di febbraio. L'insolita finestra di lancio è stata attribuita all'allungamento dei tempi di sviluppi provocati dall'emergenza sanitaria. In attesa dello showcase, vi consigliamo ovviamente di prendere tutte queste informazioni con le pinze e di non cedere a facili entusiasmi.