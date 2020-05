Forza Motorsport 8 avrà una componente narrativa di stampo cinematografico?

Secondo alcune teorie, il nuovo Forza Motorsport per Xbox Series X potrebbe includere una storia dal taglio cinematografico, probabilmente in stile Fast & Furious, in maniera simile ai vari episodi della serie Need for Speed.

Al momento si tratta solo di una vaga idea, molit hanno però notato come Turn10 abbia assunto nel 2018 Joseph Rubino in qualità di Cinematics Director. Rubino ha lavorato ad un progetto definito Next Gen Forza Project (titolo ovviamente provvisorio) ricoprendo vari ruoli come narrative director, responsabile delle cinematiche e delle performance, oltre ad occuparsi di replay e altri aspetti legati alla storia prima di passare ad Obsidian per lavorare al nuovo GDR della compagnia.

Un curriculum quello di Rubino che farebbe pensare all'intenzione di aggiungere una componente narrativa di grande impatto in Forza Motorsport 8, considerando che Joseph ha ricoperto ruoli legati alla cinematiche anche per Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2 e GTA V.

Secondo alcuni rumor Forza Motorsport 8 sarà un reboot e includerà i rally, tuttavia non ci sono conferme a riguardo poichè Microsoft e Turn10 non hanno ancora annunciato ufficialmente il nuovo Forza per Xbox Series X. Lo vedremo a luglio insieme ai primi giochi first party?