Forza Motorsport 8 avrà il Ray Tracing? Turn 10 promette novità per la GDC 2020

La lista degli eventi in programma durante la GDC 2020 di San Francisco che si terrà a metà marzo è stata aggiornata per fare spazio a un panel a tema Ray Tracing con Diego Garzon di Turn 10.

La lezione tenuta dal Procedural Technical Director di Microsoft esaminerà l'approccio degli studi Tun 10 nell'utilizzo dell'illuminazione dinamica tramite delle moderne tecniche di Ray Tracing in tempo reale. La scheda che accompagna l'annuncio della partecipazione dell'autore di Turn 10 alla Game Developers Conference 2020 non fa un diretto riferimento alla presentazione di Forza Motorsport 8, ma l'argomento della discussione intavolata da Garzon lascia davvero poco adito a speculazioni o dubbi di alcun genere.

Sempre attraverso la scheda pubblicata sul sito ufficiale della GDC 2020 apprendiamo infatti che, nel corso del panel, assieme allo specialista di Turn 10 verranno "esplorate le tecniche di Ray Tracing utilizzate e ciò che potrà essere fatto per migliorarle nelle loro future implementazioni". L'evento in questione, a ogni modo, sarà rivolto agli sviluppatori, di conseguenza non dovrebbe essere questa la cornice mediatica scelta da Microsoft per annunciare ufficialmente Forza Motorsport 8 o qualsiasi altro videogioco nextgen di guida in sviluppo presso la storica sussidiaria degli Xbox Game Studios (sia arcade come Forza Horizon 4 che prettamente simulativo).

A ogni modo, grazie al chiarimento dei vertici della divisione Xbox sulla loro visione crossgen, sappiamo già che un eventuale Forza Motorsport 8 arriverà sia su Xbox Series X e PC Windows 10 che su Xbox One.