Forza Motorsport 8 sarà all'evento Xbox Series X del 23 luglio?

Microsoft sembra aver registrato in queste ore il marchio Forza Motorsport 8, alimentando così le voci e le speranze di una possibile apparizione del gioco durante l'evento Xbox Series X Games Showcase del 23 luglio.

La registrazione del marchio del resto parla chiaro riguardo la volontà di non abbandonare il franchise e se ben ricordate uno dei primissimi screenshot dei giochi Xbox Series X diffusi da Digital Foundry era legato proprio ad un ipotetico "Next-Gen Forza" mai annunciato ufficialmente ma che a questo punto potrebbe essere proprio Forza Motorsport 8 oppure un reboot della serie.

Secondo alcuni rumor il nuovo Forza Motorsport avrà una storia dal taglio cinematografico stile Fast & Furious o Need for Speed, inoltre dovrebbero essere presenti anche le gare di rally. Sono in molti a ipotizzare un lancio previsto per fine anno insieme a Xbox Series X come gioco di lancio first party insieme a Halo Infinite e con Playground Games apparentemente impegnata su Fable, Turn10 ha il compito di tenere alta la bandiera di Forza, ricalcando così lo schema visto al debutto di Xbox One con Forza Motorsport 5.

Per il momento tutto tace, non ci resta che attendere poco più di 48 ore per saperne di più, ricordatevi che seguiremo su Twitch l'evento Xbox Series X giovedì 23 luglio dalle 14:00.