Forza Motorsport 8 sarà un reboot, ci saranno i rally?

Un nuovo rumor su Forza Motorsport 8 sembra suggerire un reboot per la serie targata Turn10: il nuovo gioco di Forza non è stato ancora annunciato ma secondo molte teorie il titolo accompagnerà il lancio di Xbox Series X sul mercato esattamente come accaduto con Forza 5, uscito al lancio di Xbox One nel 2013.

Secondo quanto riportato, il gioco essendo un reboot potrebbe non chiamarsi Forza Motorsport 8 ma semplicemente Forza Motorsport, Turn10 avrebbe lavorato in questi anni ad un nuovo engine inoltre si parla della presenza di rally e piste off-road con fango e terra per dare il meglio con veicoli come SUV e Truck. La fonte afferma inoltre che il gioco presenterà gare fino ad un massimo di 54 giocatori e un comparto online ispirato alla componente multiplayer di Gran Turismo Sport.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato ufficialmente e dunque vi invitiamo a prendere tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite. Effettivamente Turn10 è stata piuttosto in silenzio negli ultimi anni e questo farebbe pensare a lavori importanti per rinnovare la serie in vista del debutto di Xbox Series X.