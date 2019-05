Forza Motorsport 8: Turn 10 assume sviluppatori di GTA 5, Red Dead Redemption 2 e altri

Si parla ormai sempre più apertamente del prossimo capitolo della serie Forza Motorsport, con Turn 10 che ha recentemente confermato di essere attualmente impegnata nel suo sviluppo.

In occasione dell'appuntamento di maggio con "Forza Monthly", il team di sviluppo ha offerto alcuni interessanti dettagli sul progetto. In questa occasione, il direttore creativo Chris Esaki ed il direttore artistico Scott Lee hanno confermato l'importanza che ha per il team il coinvolgimento della community nello sviluppo, tramite l'adozione di un approccio differente da quello più tradizionale.

Inoltre, Lee ha sottolineato come il team abbia recentemente sperimentato un significativo ampliamento. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Attualmente, il nostro team è più grande di quanto sia mai stato nella nostra storia [...], abbiamo avuto molto supporto dallo studio nel costruire il team di cui avevamo bisogno per realizzare questo ambizioso progetto. [...] Solo nel mio team artistico, abbiamo veterani da Grand Theft Auto V, Red Dead 2, Assassin's Creed, Madden, Battlefront 2". Questi ultimi, sottolinea Lee, non hanno portato con sè "esclusivamente" competenze tecniche, ma anche la propria creatività e le proprie personali opinioni di "fan di Forza".

Siete curiosi di saperne di più sul nuovo capitolo di Forza Motorsport? Quali novità vorreste vedere introdotte all'interno della prossima iterazione di questo ormai iconico franchise videoludico?