Forza Motorsport, accendete i motori: si va in pista con l'official intro cinematic

Siamo finalmente giunti da qualche giorno al day one dell'attesissimo progetto automobilistico targato Turn 10 ed entrato a gran velocità a far parte della line-up esclusiva degli Xbox Studios: l'IA e la grafica di Forza Motorsport sono al top, come visto in sede di recensione, sebbene il titolo non sia affatto esente da difetti.

In occasione dell'uscita dell'esclusiva Microsoft Forza Motorsport ora disponibile su PC, Xbox e Game Pass, Turn 10 ha voluto celebrare il proprio lavoro con l'Official Intro Cinematic di Forza Motorsport, un trailer che ci porta nel vivo dell'azione automobilistica preparando i motori delle nostre autovetture. Come raccontato dalla descrizione del breve video, l'Official Intro Cinematic altro non è che "l'introduzione in-game di Forza Motorsport", l'ultima produzione videoludica di Turn 10.

"Accendete i motori il 10 ottobre 2023! Forza Motorsport è in arrivo su Xbox Series X|S, PC Windows 10 e 11 tramite Microsoft Store e Steam, e Xbox Game Pass per PC e console. Supera la concorrenza nella nuovissima carriera. Gareggia con i tuoi amici in multiplayer. Gareggia con più di 500 auto su tracciati famosi in tutto il mondo con un'intelligenza artificiale all'avanguardia e una fisica avanzata". Vi siete già immersi nell'ultima avventura automobilistica degli Xbox Game Studios? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.