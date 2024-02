Forza Motorsport si aggiorna su PC e Xbox Series X|S: le novità dell'Update 5 in video

Il preannunciato arrivo del Nürburgring in Forza Motorsport è solo una delle tante novità previste da Turn 10 con l'Update 5, un aggiornamento gratuito che introduce numerose migliorie e ottimizzazioni.

In rollout dalla giornata di oggi, mercoledì 14 febbraio, su PC e Xbox Series X|S dalle ore 19:00 italiane, l'Update 5 di Forza Motorsport amplia il ventaglio di tracciati per fare spazio all'iconico circuito di Nürburgring Nordschleife.

Nel nuovo aggiornamento troviamo anche una serie inedita di Eventi della Carriera e di Serie Spotlight incentrate sulla BMW M2 del 2023, sull'Audi RS 7 Sportback del 2013, sulla Mercedes-Benz SLS AMG del 2011 e sulla Porsche 911 Turbo S del 2014. Vengono inoltre introdotti nuovi eventi Rivali, delle gare inedite per il comparto multiplayer e tanti interventi di ottimizzazione per le prestazioni, il modello di guida e il gameplay in generale: in calce alla notizia trovate le note complete della patch.

Il percorso di sviluppo intrapreso da Turn 10, ad ogni modo, non si fermerà di certo a questo aggiornamento. A chi ci segue, ricordiamo infatti che l'Update 6 di Forza Motorsport introdurrà il nuovo Sistema di Progressione delle Auto, insieme ad altri contenuti e interventi di ottimizzazione che verranno svelati più avanti dalla sussidiaria di Microsoft.