Forza Motorsport alzerà l'asticella dei simulatori automobilistici, parola di Microsoft

Forza Motorsport è il nuovo capitolo della serie chiamato ad alzare ulteriormente il livello della serie automobilistica nata e cresciuta sulle piattaforme Xbox. Stando alle parole di Mat Booty, il titolo ha persino le potenzialità per rappresentare un passo in avanti per l'intera categoria dei simulatori automobilistici.

Durante un recente episodio del podcast ufficiale di Xbox, Booty, al capo degli Xbox Game Studios, ha condiviso tutto il suo entusiasmo in vista dell'arrivo di Forza Motorsport. Stando alle sue parole, il gioco di Turn10 è in grado di imporso come nuovo punto di riferimento per i giochi automobilistici competitivi.

"Abbiamo appena fatto una revisione davvero completa di Forza Motorsport. È incredibile. Ancora una volta, porterà l'asticella più in alto riguardo a ciò che possono essere i giochi di simulazione e di corse competitivi".

Booty, che ha maturato esperienza con i giochi di corse in passato, ha anche offerto informazioni su come è cambiata la creazione di simulatori di corse nel corso degli ultimi anni. Ha sottolineato che sì, ora ci sono tecnologie "simili alla fantascienza" come il ray-tracing, ma alcune cose non sono poi cambiate molto: "Gran parte del processo su come è strutturata una pista, il modo in cui i team lavorano su ambienti diversi, la superficie della pista e le auto: molto è rimasto uguale".

In attesa dell'esordio in programma per la primavera del prossimo anno su PC e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Forza Motorsport per ulteriori approfondimenti sul titolo di Turn10.