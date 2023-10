Forza Motorsport: analisi di Digital Foundry premia le prestazioni, meno il Ray Tracing

Dopo ben sei anni di sviluppo, Turn 10 è arrivata con Forza Motorsport, una rivisitazione della storica saga del simulatore automobilistico. Digital Foundry, come di consueto, non perde occasione per condurre la propria tech review sul gioco, prendendo in esame la versione Xbox Series X|S.

Ciò che emerge, stando a quanto dichiarato dalla testata, è il Forza Motorsport più avanzato di sempre. Il focus dell'analisi si concentra in profondità sugli upgrade, sui pro e i sui contro del ray tracing in pista e dispensa qualche consiglio sulle migliori modalità grafiche da utilizzare. Da ultimo, non mancano un confronto tra la versione di Forza Motorsport su Series X e quella su Series S (qui potete trovare la nostra recensione di Forza Motorsport).

La principale nota di disappunto sollevata da Digital Foundry si sofferma principalmente sulle limitazioni del ray tracing. Secondo l'analisi, infatti, non è stato accuratamente precisato in campagna pubblicitaria che il ray tracing in verità viene usato nel gioco come una sorta di contrappeso agli effetti di screen pace reflections, planar reflections e cubemap, unendosi a questi abbellimenti per riflettere su certe superfici alcuni specifici elementi dinamici.

Sotto gli altri fronti, la tech review elogia le potenzialità tecniche espresse dal prodotto, soprattutto in Modalità Prestazioni, la più consigliata, con una resa migliorata rispetto a Forza Motorsport 7. Nel frattempo, le prime recensioni di Forza Motorsport da parte della critica sono state positive.