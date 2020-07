Forza Motorsport annunciato con un trailer in-engine su Xbox Series X

Xbox Games Showcase continua a regalarci sorprese. Durante l'evento di presentazione dei giochi di prossima generazione Microsoft ha svelato ufficialmente anche il nuovo episodio della serie Forza Motorsport - privo di qualsiasi riferimento numerico - curato come sempre dai ragazzi di Turn 10 Studios.

Nell'esistenza del gioco ne eravamo già a conoscenza, dal momento che gli sviluppatori non avevano mai fatto segreto di essere al lavoro su di esso. Quest'oggi, però, è stato annunciato ufficialmente con il trailer - catturato in-engine su Xbox Series X - che potete visionare in apertura di notizia. Il nuovo Forza Motorsport "connetterà i piloti digitali in modi che non erano mai stati possibili fino ad ora". A muoverlo sarà il motore Forza Tech, che offrirà il supporto al Ray Tracing e garantirà una presentazione in 4K e 60 frame al secondo. Il Ray-Tracing contribuirà a portare alla vita un mondo dinamico dove ogni cosa sarà connessa, dando lustro ai riflessi sulle auto e sulla superficie dell'asfalto, e gestendo le interazioni tra luci e ombre.

Turn 10 non ha svelato la finestra di lancio, ma ha tenuto a specificare che Forza Motorsport si trova attualmente nelle fasi iniziali dello sviluppo. Alla luce di ciò, è molto probabile che non lo vedremo sugli scaffali molto presto. Le piattaforme di riferimento, non a caso, sono solamente Xbox Series X e PC Windows 10 (niente Xbox One). Come ogni gioco di casa Microsoft, anche Forza Motorsport debutterà nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio.