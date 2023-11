Forza Motorsport sfreccia: apprezzato anche dai recensori di Famitsu

Mentre si attende l'Update 2 di Forza Motorsport, l'ultimo gioco della serie automobilistica di Turn 10 Studios ha passato anche l'esame dei recensori di Famitsu, che hanno dispensato ottimi voti.

Sull'ultimo numero della rivista, infatti, a Forza Motorsport è stato riservato un voto complessivo di 33/40 punti (8/8/8/9) su Xbox Series. Di seguito potete consultare l'elenco completo dei giochi recensiti da Famitsu nel numero 1822:

Air Twister (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/7/8/6 [ 29/40 ]

(PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/7/8/6 [ ] Dungeons 4 (PS5, Xbox Series) – 7/8/8/7 [ 30/40 ]

(PS5, Xbox Series) – 7/8/8/7 [ ] WarioWare: Move It! (Nintendo Switch) – 9/8/9/9 [ 35/40 ]

(Nintendo Switch) – 9/8/9/9 [ ] World of Horror (PS4, Switch) – 9/6/7/8 [30/40]

Stando a quanto si legge, i redattori della testata giapponese sono rimasti colpiti dal gameplay di Forza Motorsport, che hanno reputato divertente, hanno apprezzato il miglioramento del sistema di assistenza rispetto alle opere precedenti, lamentando invece vincoli come i punti esperienza individuali per ogni auto, che deve essere innalzato ogni volta che si cambia auto, e le prove libere obbligatorie.

Molto bene anche per WarioWare: Move It, in arrivo il 3 novembre 2023 su Nintendo Switch e pronto a sorprendere i giocatori con una sfilza di minigiochi della durata di pochi secondi. Naturalmente, sarà possibile anche giocare in più giocatori. Per ulteriori info, qui trovate il nostro Provato di WarioWare: Move It.