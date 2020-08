Forza Motorsport: arriva la dicitura Smart Delivery, uscirà su Xbox One o su Lockhart?

Stando a quanto si legge sulle pagine ufficiali di Xbox Series X, il prossimo Forza Motorsport supporterà la funzione di Smart Delivery. L'ultima fatica di Turn 10 potrebbe quindi arrivare anche su Xbox One o sulla tanto discussa Xbox Series S o Lockhart.

Presentato durante l'Xbox Games Showcase di Luglio, Forza Motorsport dovrebbe arrivare sulla console next-gen di Microsoft e su PC all'inizio del 2021. La pagina ufficiale di Xbox Series X assegna tuttavia al gioco la funzione di Smart Delivery facendo presupporre la possibile comparsa del famoso simulatore anche su Xbox One.

Smart Delivery è infatti una funzione pensata per garantire ad ogni acquirente la versione specifica di un gioco in base alla propria piattaforma di riferimento, sia questa current-gen o next-gen. Una lunga discussione nata su Reddit mette però in campo un'altra ipotesi. Molti utenti pensano infatti che la dicitura Smart Delivery relativa a Forza Motorsport possa tirare in ballo la tanta discussa Xbox Series S o Lockhart, ovvero la console next-gen e low budget che si vocifera in sviluppo presso Microsoft. Una piccola parte dei fan invece considera la presenza della versione PC, ipotesi quest'ultima meno ragionevole. Voi cosa ne pensate?

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il Creative Director di Turn 10 Chris Esaki ha pubblicato un interessante video messaggio su Forza Motorsport.