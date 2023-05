Forza Motorsport arriva in estate? L'indizio arriva da Microsoft!

Gli ultimi aggiornamenti offerti dagli sviluppatori di Turn 10 hanno confermato che Forza Motosport è ormai in fase di rifinitura, con il racing game che non dovrebbe dunque farsi attendere ancora a lungo dagli appassionati.

Al momento, la prossima esclusiva verdecrociata non dispone di una data di lancio precisa, ma sembra proprio che in quel di Redmond abbiano già le idee molto chiare sulla finestra di debutto del titolo. A lasciarlo intendere è l'account Twitter ufficiale della divisione gaming di Microsoft. Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, il team sembra infatti dare appuntamento all'estate 2023 per il lancio del nuovo Forza Motorsport.

Una eventualità che pare del resto plausibile, visto il recente lancio di Redfall e i piani di esordio autunnale attualmente stabiliti per Starfield. Con un esordio estivo, il racing game andrebbe a colmare l'attuale assenza di grandi esclusive Microsoft per il periodo compreso tra giugno e settembre. Per avere maggiori informazioni in merito alla data di uscita del titolo di Turn 10 non sarà probabilmente necessario attendere molto. È infatti realistico ipotizzare che il nuovo Forza Motorsport possa tornare a mostrarsi al pubblico in occasione dell'Xbox Games Showcase 2023, in programma per il prossimo 11 giugno 2023.