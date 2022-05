Forza Motorsport avrà un rinnovato garage hub con ray tracing? Nuovi rumor

Continuano a diffondersi i rumor sul prossimo, atteso simulatore di corse in sviluppo presso gli studi di Turn10. Dopo presunti leak che lasciano intendere un possibile sviluppo cross-gen per il nuovo Forza Motorsport, ulteriori anticipazioni non confermate potrebbero aver rivelato ulteriori dettagli sul gioco.

L'ottavo episodio di Forza Motorsport dovrebbe offrire un hub completamente rinnovato, per esattezza con un garage mobile nel quale sarà possibile lasciare cinque diverse auto, almeno stando a quanto emerso in fase di preview e con la possibilità quindi che tale numero possa aumentare ulteriore una volta disponibile il gioco completo. Il garage hub sarebbe il punto di partenza per trovare eventi in cui gareggiare, scegliere quale veicolo utilizzare in pista e compiere ulteriori azioni per adesso non meglio specificate.

Tra gli altri contenuti, i rumor confermano la presenza di una Photo Mode, oltre a un negozio dove acquistare potenziamenti per le vetture a disposizione e anche un'area dove cambiare il colore di ciascuna macchina a nostro piacimento. L'area, inoltre, dovrebbe essere molto più viva e realistica rispetto agli hub dei precedenti episodi della serie, ed implementerebbe anche il ray tracing. Infine, si ribadisce la possibilità che il prossimo Forza Motorsport sia in sviluppo non solo per Xbox Series X/S e PC, ma anche su Xbox One.

Per il momento si tratta di informazioni che devono essere prese con il beneficio del dubbio, considerato che è da molto tempo che né Microsoft, né Turn10 forniscono aggiornamenti ufficiali sullo sviluppo del gioco. Ma con il nuovo Xbox & Bethesda Game Showcase fissato per il 12 giugno 2022, non è affatto da escludere che Forza Motorsport torni finalmente a mostrarsi in occasione del grande evento.