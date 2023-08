Forza Motorsport bloccato a 60fps su PC in multiplayer: molti fan non ci stanno

Microsoft e Turn 10 hanno approfittato della risonanza mediatica offerta dalla Gamescom 2023 per presentare la versione PC di Forza Motorsport, con specifiche Minime e Raccomandate annesse, oltre al circuito del Nurburgring. C'è un dettaglio, in ogni caso, che ha fatto storcere il naso agli utenti PC.

Come ogni edizione PC che si rispetti, anche quella di Forza Motorsport supporta il framerate sbloccato con o senza V-Sync, peccato che questo sia valido solamente nelle modalità per giocatore singolo! Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, Turn 10 ha infatti precisato che "nel multiplayer, il framerate è bloccato a 60fps per garantire un'esperienza consistente e competitiva per tutti i i giocatori sull'ampia varietà di configurazioni hardware PC e sulle console Xbox Series X|S". Forza Motorsport, ricordiamo, supporta il cross-play, permettendo ai giocatori console e PC di giocare assieme e sfidarsi nelle medesime partite.

Apriti cielo! Una fetta della comunità PC, abituata a trarre il massimo dalle proprie configurazioni di gioco senza limiti di sorta, ha prevedibilmente accolto questa limitazione con malumore. In un topic di Reddit diversi utenti hanno bollato questa decisione nel migliore dei casi come "illogica", nel peggiore come una "str.....a". Un giocatore ha fatto notare che altri giochi non impongono tale limitazione, mentre altri utenti hanno scherzato dicendo: "Banneranno anche il 4K?" e "Cos'è questo, il 2007?".

Non mancano chiaramente anche i giocatori che hanno accolto la limitazione con indifferenza, ma siamo sicuri che la questione continuerà a far discutere la comunità anche dopo il lancio di Forza Motorsport, che ricordiamo essere fissato per il 10 ottobre 2023 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!