Forza Motorsport: Brands Hatch, nuovo Regolamento di Gara e taglio dei GB con l'Update 7

Dopo la rivoluzione del Sistema di Progressione delle Auto di Forza Motorsport, il simulatore automobilistico di Microsoft si appresta a ricevere un nuovo, importante aggiornamento gratuito. Eccovi tutti i dettagli sui ricchi contenuti dell'Update 7.

In rollout a partire dalle ore 19:00 di oggi lunedì 8 aprile, il Title Update 7 di Forza Motorsport richiederà il download di ben 15 GB di dati, un 'sacrificio' reso necessario dall'intervento compiuto da Turn 10 nel ridurre il peso del gioco su hard disk. Una volta completato il processo d'installazione del nuovo update, infatti, il quantitativo totale di GB occupati da Forza Motorsport dovrebbe ridursi di circa il 15-20%, tagliando la dimensione complessiva del titolo di 25 GB su Xbox Series X|S e di 29 GB su PC.

Sul fronte strettamente contenutistico, l'altra grande novità dell'aggiornamento di aprile dell'esclusiva Microsoft è rappresenta dal ritorno di Brands Hatch: lo storico circuito inglese verrà riproposto in una versione attualizzata, con scenari ricostruiti e layout del tracciato ricreato in maniera iperrealistica da Turn 10 attingendo ai dati in fotogrammetria più recenti.

L'Update 7 porta in dote anche diversi tornei nella Carriera principale, delle sfide inedite nel comparto multiplayer e, soprattutto, un nuovo Regolamento di Gara studiato per risolvere il problema delle sanzioni incoerenti o ingiuste, come quello del mancato 'intervento automatico' dei giudici in caso di speronamento intenzionale da parte di giocatori che spingono gli avversari fuori pista.

Il nuovo regolamento di Forza Race sfrutta l'enorme mole di dati generata da Turn 10 nei test condotti sulla telemetria, integrando il tutto nell'IA deputata a controllare le collisioni tra auto in gara e, di conseguenza, assegnare le penalità per i comportamenti scorretti negli eventi in singolo e nelle sfide multiplayer. Il video approfondimento realizzato dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios illustra nel dettaglio le novità di questo importante aggiornamento gratuito: dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Forza Motorsport.

