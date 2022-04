Forza Motorsport: il nuovo capitolo sarà cross-gen? Spuntano le foto leak per Xbox One

La discussione intavolata da Jez Corden sulla Beta di Forza Motorsport prosegue sui social e sui forum di settore più frequentati: un sedicente tester sostiene che il nuovo capitolo della serie racing di Turn 10 sarà cross-gen e, per testimoniarlo, pubblica delle immagini tratte dalla versione Xbox One.

I due scatti condivisi dalla "gola profonda", a suo dire, proverrebbero da una build di Forza Motorsport di luglio 2021 eseguita, appunto, su hardware Xbox della passata generazione: le immagini mostrano un'auto all'interno del paddock di un circuito non meglio specificato, oltre al dettaglio dell'animazione pre-gara del colloquio tra il pilota e i membri della sua scuderia.

La fonte di queste foto leak preferisce non fornire ulteriori dettagli al riguardo, limitandosi a precisare di "essere stanco delle persone che pensano che il nuovo Forza Motorsport sia solo nextgen": come di consueto, invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze ogni genere di indiscrezione, anticipazione o presunto leak, a prescindere dall'attendibilità dei sedicenti insider di turno.

Con l'Xbox & Bethesda Games Showcase ormai annunciato e fissato per domenica 12 giugno, molto probabilmente basterà attendere fino all'evento mediatico di Microsoft per ricevere un chiarimento definitivo su data d'uscita, contenuti, grafica e gameplay del nuovo Forza Motorsport per PC e Xbox Series X/S.