Forza Motorsport sarà un capolavoro di accessibilità: nuovo video con scampoli di gameplay

A stretto giro di posta dall'annuncio su Forza Motorsport in fase di rifinitura, Turn 10 pubblica un nuovo video che si focalizza sul lavoro svolto dalla sussidiaria di Microsoft in tema di accessibilità e inclusività.

Accompagnato da un ricco approfondimento sulle pagine di Xbox Wire, il nuovo video diario mette in risalto uno degli aspetti di cui gli studi Turn 10 vanno più orgogliosi, ovvero l'impegno profuso per fare del nuovo Forza Motorsport un vero e proprio capolavoro di accessibilità.

Tra i tanti interventi compiuti da Turn 10 citiamo il Blind Driving Assists (BDA), un set di funzionalità creato per giocatori non vedenti o ipovedenti. Realizzato dopo anni di ricerca e feedback, il set consente agli appassionati con disabilità visive di vivere un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente tramite dei parametri configurabili di assistenza alla guida che comprendono, tra gli altri, dei segnali audio supplementari e delle descrizioni dettagliate per tutto ciò che viene mostrato a schermo, dalle scene di gameplay ai singoli elementi dell'interfaccia e dei menu.

Il Blind Driving Assists si premurerà inoltre di fornire informazioni audio sulla posizione e sull'orientamento in pista, come pure sulla decelerazione necessaria per l'ingresso in curva, sulla marcia da impostare con il cambio manuale e su tantissimi altri aspetti del gameplay. Di particolare interesse è poi il lavoro portato avanti da Turn 10 nel rivoluzionare i comandi per introdurre la il sistema di 'Guida con un solo tocco', un'opzione che consentirà agli utenti con disabilità motore di personalizzare ogni singolo input dato da pulsanti, levette, trigger e sensori vari.

Il nuovo video conferma inoltre l'arrivo di Forza Motorsport 'più avanti nel 2023' su PC e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Se volete saperne di più sul comparto tecnico del nuovo simulatore automobilistico di Microsoft, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sui grandi traguardi grafici di Forza Motorsport.