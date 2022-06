Forza Motorsport: nuova Carriera, Ray Tracing, meteo e multiplayer nel focus di Turn 10

Il Direttore Creativo degli studi Turn 10, Chris Esaki, coglie l'occasione offertagli dall'ultimo video diario della serie Forza Monthly per approfondire gli aspetti più dirimenti dell'esperienza di gioco offerta dal nuovo capitolo di Forza Motorsport.

Ai microfoni del Team Xbox, l'esponente di Turn 10 ha tratto spunto dalle spettacolari scene del Gameplay Reveal di Forza Motorsport per offrire ulteriori spunti di riflessione sui temi trattati nella cornice dell'Xbox Showcase del 12 giugno.

Esaki ribadisce ad esempio l'utilizzo del Ray Tracing in tempo reale in gara e la presenza del ciclo dinamico giorno/notte e del meteo variabile in ogni tracciato del prossimo kolossal automobilistico di Microsoft: nei circuiti reali, la posizione del Sole sarà precisa, mentre in tutti i tracciati l'ora del giorno influirà sul gameplay in base a fattori come la temperatura dell'asfalto e degli pneumatici. Sempre dalla viva voce del Creative Director apprendiamo gli sforzi profusi dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios per ricostruire da zero la Carriera e fornire, così facendo, un'esperienza singleplayer sensibilmente più evoluta e strutturata.

Non meno importanti sono poi i chiarimenti sul lavoro che Turn 10 sta svolgendo per riconfigurare la progressione delle attività multiplayer competitive. A detta di Esaki, le sfide online si struttureranno in un fittizio weekend di gara che comprenderà le Prove Libere, le Qualifiche, l'impostazione delle strategie di gara e un profondo programma di elaborazione e settaggio che precederà la Gara vera e propria. Ovviamente, chi vorrà cimentarsi in sfide più immediate potrà sempre optare per le modalità multiplayer con matchmaking incentrato sulle sole gare o sulle sfide che prevedano anche delle qualifiche veloci con cui determinare la griglia di partenza.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Forza Motorsport sarà disponibile dalla primavera del 2023 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.