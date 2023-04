Forza Motorsport al centro di nuovi leak: spunta l'immagine in rete

Forza Motorsport è uno dei titoli più attesi del 2023, soprattutto dagli amanti di esperienze digitali di stampo automobilistico-racing. Purtroppo non vi sono molte informazioni sul titolo, soprattutto alla luce del mancato annuncio della data d'uscita di Forza Motorsport commentata da Phil Spencer in occasione della presentazione di inizio anno.

Eppure, in seguito agli ultimi leak emersi proprio di recente, l'utenza ha avuto modo di vedere uno screenshot preso direttamente dal gioco. La notizia, inizialmente proveniente dal post dell'utente Reddit gbladro, è stata successivamente confermata dal noto portale videoludico Insider-Gaming.

All'interno del post emerso in quel di Reddit non vi sono molti dettagli circa il leak postato dall'utente, dal quale sappiamo che si tratta di un "presunto screenshot leak di Forza Motorsport in fase di test". Inoltre, l'immagine presenta al suo interno il watermark "Tryyton", riconducibile all'omonimo streamer che crea contenuti sulla piattaforma viola Twitch.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Insider-Gaming, lo stesso content creator avrebbe negato di aver pubblicato in rete il suddetto screenshot. Ciò nonostante, l'oggetto al centro della fuga di notizie parrebbe appartenergli (come confermato da Tryyton in persona), il che permette di confermare la validità delle immagini catturate dalla fase di test di Forza Motorsport. Tuttavia, per adesso non vi è modo di datare il contenuto del leak e ciò rende difficile comprendere quale sia il reale stato di avanzamento dei lavori compiuti dai ragazzi di Turn 10 Studios. Inoltre, non vi è stata alcuna risposta dal team di sviluppo, che non si è espresso circa l'accaduto delle ultime ore.