Forza Motorsport al centro di nuovi leak: trapela online un video gameplay

Dopo che i rumor sulla data d'uscita ad ottobre di Forza Motorsport hanno sfrecciato ad alta velocità (rumor in seguito rivelatisi veritieri grazie all'annuncio in via ufficiale direttamente dall'Xbox Games Showcase), la prossima grande produzione Turn 10 Studios continua ad essere al centro di leak e indiscrezioni.

Stando alle ultime informazioni emerse in data odierna, un video leak di gameplay di Forza Motorsport sta facendo il giro del Web. La clip in questione, pubblicata su Twitter e dalla durata complessiva di trenta secondi, permette di porre lo sguardo su alcuni degli aspetti fondamentali dell'attesissimo progetto automobilistico: è infatti possibile osservare il sistema di illuminazione del gioco, alcune prospettive in prima e terza persona del guidatore e molto altro.

La prova video presenta la dicitura "gioco in sviluppo; qualità non definitiva". Eppure, nonostante si tratti di un contenuto non pensato per essere proposto al grande pubblico, sembrerebbe che Forza Motorsport abbia davvero tanto da offrire anche dal punto di vista qualitativo. Siete pronti a scaldare i motori delle vostre autovetture preferite? Non manca poco all'uscita dell'avventura di Forza Motorsport che va alla ricerca del realismo tra carriera e meteo dinamico, a testimonianza del fatto che il team di sviluppo sia al lavoro su di un titolo che farà la gioia dei fan delle produzioni videoludiche automobilistiche. Il 10 ottobre è dietro l'angolo e aspetta solamente voi per salire in auto e sfrecciare a grandi velocità.