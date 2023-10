Forza Motorsport: come guadagnare esperienza velocemente

Come vi spieghiamo nella nostra recensione di Forza Motorsport, il gioco ha un sistema che ci consente di aumentare il livello delle nostre auto accumulando Punti Esperienza. Ma quali sono i metodi più veloci per accumularli? Scopriamolo subito in questa guida.

Car Points ed Esperienza in Forza Motorsport

Forza Motorsport ci permette di personalizzare le nostre auto con i Car Points (CP). A differenza di ciò che avveniva nei precedenti titoli della serie, in cui potevamo comprare degli upgrade con dei crediti guadagnati dalle corse, i Punti auto, o Car Points, servono unicamente per comprare nuove auto.

Funzionano come una vera e propria valuta per acquistare nuove componenti per la nostra vettura, come freni, sospensioni e anche motori. Saremo noi a scegliere quali componenti comprare, ma niente vieta di affidarsi al sistema di Forza Motorsport, che provvederà agli acquisti per nostro conto, eseguendo potenziamenti automatici. Questo vale per tutte le auto di Forza Motorsport. Potremo effettuare le modifiche prima di ogni gara in modalità Carriera. Tuttavia, i CP hanno un tetto massimo, quindi dovremo usarli con criterio per i potenziamenti più importanti.

Fortunatamente, ogni volta che faremo salire di salire di livello la nostra auto, otterremo ulteriori CP come bonus e il limite di Punti auto si alzerà. È qui che entra in gioco il fattore Esperienza: per aumentare il livello della nostra auto, infatti, dovremo guadagnare ESP, possibilmente in modo veloce.

Come guadagnare ESP velocemente

Per salire di livello in Forza Motorsport ci occorre l'ESP, che otterremo completando diversi obiettivi nel corso delle varie sessioni di gioco. Possiamo guadagnare ESP sia nelle prove libere che nelle gare, ma nelle prove libere avremo più opportunità di farlo.

Nelle prove libere, la pista è suddivisa in zone. Alcune di esse ospitano dei varchi che misurano il nostro tempo tra l’inizio e la fine, con l'obiettivo di incentivarci a segnare il record più veloce che separa ognuno di essi. Ogni volta che registriamo tempi rapidi tra i varchi, guadagneremo Esperienza. Non soltanto: le prove libere sono un metodo veloce anche perché dispongono di numerosi obiettivi da raggiungere. Per fare un esempio, una sessione di pratica può richiedere di fare un certo numero di giri o di battere un tempo in un giro. Raggiungendo questi obiettivi, guadagneremo Esperienza.

Per guadagnare ESP in fretta in Forza Motorsport, dunque, dovremo raggiungere gli obiettivi, segnare tempi veloci nelle zone e guidare senza sbavature. Compiuto il numero di giri richiesti, potremo scegliere se metterci in pista per la gara o continuare a fare le prove. Continuando a fare le prove, potremo racimolare ulteriore ESP.

In definitiva, il modo migliore per ottenere ESP è cimentarsi in diverse prove libere, raggiungere gli obiettivi e poi continuare ad abbassare i tempi fra un giro e l'altro. Insieme a una guida rapida e precisa nella gara, questi metodi ci garantiranno il massimo dell'Esperienza possibile per ogni gara.