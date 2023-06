Forza Motorsport:connessione a internet necessaria per salvare i progressi, nuovo gameplay

Nel corso del Forza Monthly di giugno, il team di sviluppo di Turn 10 ha confermato che, per salvare i progressi nelle modalità di Forza Motorsport (eccezion fatta per la modalità libera), sarà necessaria una connessione a internet costante.

Forza Motorsport, più che con i capitoli precedenti della serie, si baserà su un'infrastruttura online particolarmente complessa e sfaccettata, e la decisione presa da Turn 10 non dovrebbe sorprendere più di tanto, considerando che si rivelerà utile anche per verificare i vari acquisti in-game e tenere a bada eventuali interventi illegali dei cheater. Come spesso accade in questi casi, tuttavia, non tutti gli utenti sono rimasti estasiati nell'apprendere la notizia, con il vincolo della connessione ad internet che continua a costituire un argomento di acceso dibattito tra gli appassionati.

Ad indorare la pillola, Turn 10 ha mostrato un nuovo filmato di gameplay di Forza Motorsport incentrato sulla campagna del racing game. Nel mentre ci godiamo una gara a bordo di una Nissan Z sul circuito sudafricano del Kyalami, gli sviluppatori ci spiegano i nuovi sistemi del gioco e i metodi per sbloccare componenti per le auto. Il filmato è stato catturato in 4K/60fps dalla versione console Xbox Series X.

Sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli riguardanti le edizioni di Forza Motorsport, disponibile su PC Windows e Xbox Series X|S a partire dal 10 ottobre di quest'anno (ovviamente incluso al day one su Xbox Game Pass).