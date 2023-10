Forza Motorsport corre in 4K e settaggi Ultra su PC: rifatevi gli occhi!

Il simulatore di guida targato Turn 10 si prepara a sfrecciare a tutta velocità dal 10 ottobre 2023 su PC e Xbox Series X/S, e la nostra recensione del nuovo Forza Motorsport conferma che si tratta di un grande ritorno per il brand. A colpire è in particolare la sua eccezionale tenuta tecnica, in particolare su PC.

Attraverso un nuovo video pubblicato su Youtube, la redazione di IGN.com mostra al pubblico Forza Motorsport in azione attraverso un video-gameplay di 13 minuti con settaggi Ultra e risoluzione 4K, facendo così vedere in maniera chiara tutta la potenza dell'esclusiva Microsoft sul fronte puramente visivo. Per la prova, la nota testata ha usato una scheda RTX 4090, oltre ad un processore AMD 7950X3D. Turn 10 ha raggiunto nuove vette di realismo con l'ultima iterazione del franchise rimasto fermo dal 2017, anno in cui Forza Motorsport 7 venne pubblicato su PC e Xbox One.

Il filmato pubblicato da IGN.com non mostra tuttavia nel dettaglio l'andamento degli fps su PC con settaggi al massimo, tuttavia l'impatto tecnico resta comunque notevole e segno di come gli sviluppatori abbiano speso moltissimo tempo e risorse per rendere quanto più credibile possibile il loro nuovo Racing Game.

Vi ricordiamo infine l'orario di sblocco di Forza Motorsport in Italia: a breve si torna in pista!