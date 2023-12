Forza Motorsport corre in Germania: l'Update 3 aggiunge Hockenheim

Microsoft e Turn 10 hanno tolto i veli al ricco Update 3 di Forza Motorsport, in arrivo su Xbox Series X|S e PC Windows 10 nel corso della prossima settimana. Il più grande vanto dell'aggiornamento è rappresentato dal circuito di Hockenheim, ma le novità non terminano affatto qui. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Con la sua ricca storia, i lunghi rettilinei e il tortuoso settore finale, quello di Hockenheim è uno dei circuiti più rinomati d'Europa. Da quando è stato introdotto nel 1930 è andato incontro a numerosi stravolgimenti di layout, l'ultimo dei quali firmato da Hermann Tilke nel 2002. In Forza Motorsport sarà disponibile in tre differenti varianti, liberamente percorribili nella Modalità Carriera, in Multiplayer, nel Gioco Libero, in Time Attack e in Rivali: parliamo del circuito completo da 4,5 chilometri, il circuito nazionale da 3,7 chilometri e il circuito breve da 2,6 chilometri.

Contenutisticamente parlando, l'Update 3 di Forza Motorsport introduce anche 22 nuove tute per i piloti, rinnova le automobili sotto i riflettori e la selezione del Car Pass, aggiunge i nuovi Contemporary Tour e British Marques Open Tour tra le serie disputabili della Carriera, aggiunge le nuove Spec e Open Series nel Multiplayer (inclusa la Formula 70s Series) e aggiorna il calendario Rivali. Che aggiornamento sarebbe senza dei bug fix? L'Update 3 risolve il problema del Livello Pilota fissato ad 1 (solo visivamente) dopo l'installazione dell'Update 2, ribilancia l'impatto sul carico aerodinamico frontale e posteriore in caso di trascinamento da parte di un'altra auto e impedisce la vendita delle macchine ottenute in premio nella Builders Cup - un atto che poi impedisce di riottenerle e completare i Reward Showcases associati.

L'Update 3 di Forza Motorsport sarà disponibile dall'inizio della prossima settimana assieme ad Hockenheim e i bug fix, mentre i contenuti live verranno distribuiti a partire dal 14 dicembre.