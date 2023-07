Forza Motorsport: è tempo di correre in pista con il controller in edizione limitata

Si sente in lontananza il rumore dei motori del gioco di Turn 10. Il momento della verità si fa sempre più vicino: con il nuovo video dedicato all'IA e la fisica next-gen in Forza Motorsport, è quasi tempo di scendere in pista con il roboante suono delle gomme che sfrecciano sull'asfalto grazie all'arrivo di Forza Motorsport il 10 ottobre 2023.

Dopo il video gameplay di Forza Motorsport trapelato online nelle scorse settimane, l'attesa si fa sempre più insostenibile per la produzione videoludica di Turn 10 Studios. Il day one del gioco non è molto lontano e molto presto sarà possibile giocare il titolo in grande stile grazie al nuovo controller Xbox in edizione limitata dedicato a Forza Motorsport.

Prontamente condiviso dall'account Twitter ufficiale di Xbox News, il post al centro della notizia in questione recita quanto segue: "Un nuovo controller Xbox Series Forza Motorsport in edizione limitata verrà rilasciato molto presto. Probabilmente prima o il 10 ottobre, con l'uscita del gioco". Insieme al contenuto sopracitato troviamo anche un'immagine del controller: nuova colorazione, levette personalizzabili, modifica al grip del pad, quattro levette aggiuntive nella zona posteriore nel pad e non solo; le migliorie apportate all'Xbox Series Forza Motorsport controller sono tante.

Al momento, il Tweet incriminato è stato eliminato, nonostante la notizia sia stata riportata anche da alcuni insider, come Billbil-kun. Siete interessati a questo nuovo controller? Fatecelo sapere nei commenti, esprimendo la vostra eventuale preferenza per questo pad o per l'Elite controller già esistente.