Forza Motorsport, annunciata la data d'uscita! Godetevi i bolidi di copertina in azione

Con la mente ancora rivolta alla strabiliante, storica vittoria della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, riportiamo buone nuove per tutti gli appassionati d'automobilismo in trepidante attesa di Forza Motorsport, presentatosi all'Xbox Games Showcase 2023 con due nuovi fiammanti bolidi e una data di lancio.

Il segmento dedicato al racing di nuova generazione sviluppato da Turn 10 riconferma innanzitutto la presenza delle automobili Cadillac Racing V-Series.R 2023 e Chevrolet Corvette E-Ray 2024, le quali faranno mostra di sé sulla cover del gioco e nelle immagini d'anteprima nell'Xbox Store. I due concentrati di tecnologia su quattro ruote hanno anche offerto al Creative Director della produzione, Chris Esaki, l'assist perfetto per presentare dei nuovi filmati di gioco in 4K, le meccaniche di tuning e personalizzazione e, soprattutto, la data di lancio.

Come correttamente anticipato dai rumor pre-showcase, Forza Motorsport arriverà sul mercato il prossimo 10 ottobre, ovviamente nelle edizioni per Xbox Series X|S e PC Windows 10, finendo immediatamente nel catalogo di Game Pass come tutte le altre produzioni targate Microsoft Game Studios. I numeri snocciolati da Turn 10 parlano di oltre 500 auto e 20 tracciati completamente ricostruiti per i dispositivi dell'attuale generazione, tra cui 5 mai apparsi in un videogioco. Tutti i tracciati possiedono layout multipli, l'ora del giorno dinamico, condizioni meteorologiche e asfalto in grado di reagire alle variazioni di temperatura. Le edizioni disponibili al preordine sono tre: Standard, Deluxe e Premium, in vendita rispettivamente a 79,99 euro, 89,99 euro e 99,99 euro. La Premium Edition, oltre a numerosi contenuti aggiuntivi, offre anche l'accesso anticipato di 5 giorni, dunque a partire dal 5 ottobre.