Forza Motorsport, è downgrade? La grafica appare peggiorata dal reveal del 2022

Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione di Forza Motorsport, il comparto grafico rappresenta uno degli indubbi vanti della nuova produzione di Turn 10. Una video comparativa ha tuttavia messo in evidenza alcune mancanze della versione finale del prodotto rispetto al video reveal del 2022.

Il canale specializzato ElAnalistaDeBits ha messo a confronto la versione PC di Forza Motorsport al massimo dei settaggi con il trailer dell'annuncio pubblicato nel 2022: non serve avere un occhio particolarmente attento per individuare il downgrade che si è verificato da un anno a questa parte. La versione di lancio di Forza Motorsport presenta illuminazione, riflessi, vegetazione e texture di qualità leggermente inferiore rispetto a quelle esibite al momento del reveal.

Qualche esempio? Avviate il video in apertura di notizia e dirigetevi al minuto 0:45 per osservare la riduzione della qualità dei riflessi sulle auto e la mancanza degli effetti volumetrici a lunga distanza. Al minuto 2.12 noterete l'assenza dei riflessi solari sull'asfalto, al minuto 2:32 la sparizione di alcuni oggetti di contorno del tracciato, al minuto 3:30 le texture delle rocce visibilmente peggiorate e al minuto 4:31 la rimozione delle luci artificiali attorno al circuito in notturna. Ci sarebbero altri esempi, ma vi basta guardare il video fino in fondo per capire cosa ha cercato di dimostrare l'autore della comparativa.

Appurato ciò, Forza Motorsport resta un prodotto dall'elevata qualità grafica, anche se la versione finale non sembra essere al livello di quanto mostrato precedentemente. Prima di emettere qualsiasi giudizio, tenete presente che lo sviluppo di un videogioco tanto complesso offre sfide che un non addetto ai lavori può solo lontanamente immaginare e le ottimizzazioni vengono applicate nelle fasi finali dello sviluppo. Evidentemente, con l'avvicinarsi della data di lancio e con l'avanzare del processo di ottimizzazione, i ragazzi di Turn 10 sono stati costretti a scendere a compromessi grafici per garantire stabilità e fluidità all'intera esperienza. Non escludiamo, in ogni caso, che qualche effetto mancante possa fare la sua comparsa in qualche aggiornamento post-lancio. Il lavoro degli sviluppatori non terminerà sicuramente con la pubblicazione del gioco, fissata per il 10 ottobre su Xbox Series X|S, PC e Game Pass.