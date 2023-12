Forza Motorsport: l'edizione fisica super scontata su Amazon, scopriamo il prezzo

Forza Motorsport è il nuovo capitolo della famosa serie motoristica targata Microsoft, si tratta dell'ottavo episodio della serie ma il nome del gioco non include nessun numero, si tratta di un vero e proprio riavvio della serie.

Il gioco è stato mostrato al mondo per la prima volta durante l'Xbox Games Showcase di Microsoft il 23 luglio 2020, durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase del 2022 abbiamo conosciuto la prima data di uscita, prevista per la primavera del 2023 e poi posticipata al 10 ottobre di quest'anno.

Il gioco tra le caratteristiche grafiche, vanta anche la possibilità di essere giocato con il ray tracing, per Xbox Series X gira con una risoluzione 3840p x 2160p (4K) con una frequenza di aggiornamento di 60 fotogrammi al secondo, per Xbox Series S la risoluzione è di 1080p (1920 x 1080) sempre a 60 fotogrammi al secondo.

Il titolo include più di 500 auto selezionabili e oltre 100 prototipi mai visti finora, le piste sono situate in 20 diversi ambientazioni, ovviamente sono inclusi tutti i tracciati più conosciuti. Il meteo è dinamico e ci permette di stravolgere le strategie durante la gara.

