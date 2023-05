Forza Motorsport esce a ottobre? Che autunno per Xbox Series X!

Quando esce Forza Motorsport? Secondo alcuni rumor Forza Motorsport esce in estate ma MrMattyPlays è di diverso avviso e nel nuovo episodio del podcast Defining Duke ha fornito una finestra di lancio diversa.

Secondo le parole del leaker e insider, Forza Motorsport uscirà a ottobre 2023 rispettando così la classifica finestra temporale della serie, la maggior parte dei giochi di Forza sono infatti stati pubblicati tra settembre e novembre.

Non c'è ancora una conferma ufficiale in merito e probabilmente ne sapremo di più solo durante l'evento Xbox dell'11 giugno, in questa occasione Microsoft e Turn10 potrebbero svelare la data di uscita ufficiale di Forza Motorsport. Se davvero il gioco arriverà in autunno, la seconda parte dell'anno sarà davvero calda per i possessori di Xbox Series X: a settembre arriva Starfield, a ottobre esce Forza Motorsport (forse) ed entro fine anno dovrebbe vedere la luce anche Senua's Saga Hellblade 2, ipotizziamo tra novembre e dicembre.

Se le previsioni verranno rispettate, la fine del 2023 sarà decisamente interessante per i giocatori PC ed i possessori di Xbox Series X/S. Sappiamo che Forza Motorsport è in fase di rifinitura e dunque il lancio non dovrebbe essere troppo lontano, probabilmente è questione di poche settimane o al massimo qualche mese.