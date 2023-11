Forza Motorsport si espande: l'enorme Update 2 sfreccia su PC e Xbox Series X|S

Come promesso da Turn 10 con l'infografica sulle ricche novità dell'Update 2 di Forza Motorsport, a partire da oggi martedì 14 novembre è finalmente possibile scaricare gratuitamente l'enorme aggiornamento del simulatore automobilistico in esclusiva Microsoft.

Il secondo Major Update distribuito da Turn 10 su PC e Xbox Series X|S porta in dote tantissime novità e un mare di contenuti inediti. Una volta installato, l'aggiornamento amplia sensibilmente il perimetro ludico e contenutistico di Forza Motorsport per fare spazio a 14 auto inedite, al circuito di Yas Marina e agli eventi Italian Open Tour e Prestige Tour nella Carriera, oltre a diversi nuovi Tornei multiplayer e ad attività aggiuntive per chi tenta la scalata alle classifiche mondiali della modalità Rivali.

Ad accompagnare il nuovo circuito (con relativi layout alternativi), le auto inedite e le tante sfide supplementari per la Carriera e il comparto online troviamo anche un'infinità di interventi sulla 'qualità di vita', sulle prestazioni e sul bilanciamento dell'esperienza di gioco da vivere sia in singleplayer che in rete.

A proposito del multiplayer, il team di Turn 10 riferisce di essere intervenuto con decisione per chiudere tutti i bug segnalati dalla community e apportare correttivi nella gestione dei gruppi, nella stabilità del netcode e nel bilanciamento complessivo dell'esperienza restituita ai frequentatori delle lobby online. Fateci perciò sapere con un commento che cosa ne pensate delle novità dell'Update 2, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Forza Motorsport.