Forza Motorsport si evolve con l'Update 2: tutte le migliorie e ottimizzazioni in arrivo

L'atteso Update 2 di Forza Motorsport arriva a novembre e, in vista di questo importante aggiornamento, il team di Turn 10 coglie l'opportunità offertagli dall'ultimo video diario per illustrare le migliorie e ottimizzazioni previste dalla patch ormai prossima ad approdare su PC e Xbox Series X|S.

Il secondo Major Update del lungo supporto post-lancio di Forza Motorsport promesso da Turn 10 porterà in dote un nuovo tracciato (con i relativi layout alternativi) e una pletora di interventi sulla 'qualità di vita', sulle prestazioni e sul bilanciamento dell'esperienza di gioco offerta dalla Carriera, dalle modalità libere e dalle attività multiplayer del simulatore automobilistico di Microsoft.

L'infografica pubblicata dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios durante l'ultimo video diario dipinge un quadro esaustivo delle migliorie promesse dall'Update 2, come la chiusura dei crash o dei bug nel sistema di gestione delle verniciature e l'applicazione dei vinili o i problemi risolti nella compilazione forzata degli shader su PC con hardware AMD.

C'è però un ambito in cui il team di Turn 10 ha deciso di intervenire con maggiore decisione ed è quello legato al matchmaking e, più in generale, all'esperienza di gioco restituita dal comparto online. I programmatori della software house statunitense affermano infatti di aver risolto molte delle criticità segnalate dalla community e di essere intervenuti per correggere la gestione dei gruppi, la stabilità del netcode e i problemi che hanno comportato la chiusura forzata dell'app o il blocco del caricamento dei dati dai server di Turn 10.

In tal senso troviamo anche il lavoro svolto dagli sviluppatori di Forza Motorsport per ridurre sensibilmente l'intervallo nella fase che precede l'inizio delle gare e bilanciare il sistema deputato a gestire le statistiche sulla stima dei pitstop per il cambio gomme (specie degli pneumatici da bagnato) e il rifornimento del carburante. prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Forza Motorsport.