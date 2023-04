Forza Motorsport è in fase di rifinitura, intanto votate i tracciati che vorreste vedere

L'Xbox Developer Direct di gennaio 2023 ha portato in dote un prezioso video di approfondimento su Forza Motorsport, ma purtroppo non la sua data d'uscita, che continua a rappresentare un mistero. Abbiamo tuttavia come l'impressione che l'attesa sia destinata a terminare relativamente presto...

Questo weekend lo studio di sviluppo di Redmond ha inaugurato sul portale ufficiale di Forza la nuova rubrica "Forza Community Hubs Update", che ha l'obiettivo di aggiornare i giocatori sulle novità e al tempo stesso raccogliere i loro preziosi preziosi feedback. È in questo nuovo spazio che Turn 10 ha fatto sapere che Forza Motorsport si trova in una fase di rifinitura, lasciando dunque intendere che il grosso dello sviluppo è ormai completo e che alla conclusione dei lavori potrebbe non mancare molto. La previsione di Geoff Keighley, che parlava di un lancio entro la fine di giugno 2023, potrebbe dunque essere rispettata, anche se al momento è meglio non sbilanciarsi troppo sulla questione.

Lo studio ne ha anche approfittato per chiedere ai suoi giocatori di votare i tracciati che vorrebbero vedere in Forza Motorsport, con i più richiesti che potrebbero dunque trovare effettivamente spazio in uno degli aggiornamenti post-lancio. Attualmente, il circuito più votato in assoluto risulta essere quello realmente esistente di Interlagos, in Brasile, seguito immediatamente dal fittizio Fujimi Kaido, già apparso in Forza Motorport (2005), Forza Motorsport 3 e Forza Motorsport 4. Potete esprimere la vostra preferenza dirigendovi sul forum ufficiale della serie. La lista completa con le 20 location che saranno disponibili al day-one, invece, verrà rivelata più avanti con l'approssimarsi della data di lancio. Al momento quelle confermate sono sette, tra cui Laguna Seca, Spa-Francorchamps, Suzuka e Silverstone.