Forza Motorsport su PC, Xbox Series X/S e Game Pass: grafica da urlo nelle nuove immagini

Non paghi delle emozioni offerteci con il video gameplay di Forza Motorsport dall'Xbox Developer Direct, i ragazzi di Turn 10 hanno pubblicato delle nuove immagini che mettono in mostra la grafica iperrealistica del simulatore automobilistico di Microsoft.

Il prossimo capitolo della serie racing di punta della scuderia Xbox (considerando anche l'esperienza free roaming offerta da Forza Horizon) proverà a spremere le risorse computazionali di Xbox Series X/S e dei PC gaming più performanti per restituirci a schermo quello che, a detta degli stessi studi Turn 10, sarà il 'videogioco di guida più realistico e autentico che sia mai stato concepito'.

Sul fronte squisitamente grafico, l'ottavo capitolo di Forza Motorsport spicca per l'utilizzo di 3TB di dati in fotogrammetria digitale e LaserScan, come pure del Ray Tracing 4K/60fps in gara. Il motore grafico offrirà una rappresentazione fedele dell'accumulo della polvere e delle aree della carrozzeria più soggete a graffi e ammaccature, premurandosi inoltre di modificare in tempo reale il modello di guida della propria vettura in funzione delle superfici bagnate, dell'usura degli pneumatici e di centinaia di altri parametri.

I patiti di racing simulativi potranno accedere a ben 500 vetture e divorare l'asfalto digitale di tracciati ambientati in 20 diversi scenari, nelle condizioni atmosferiche e di luce più disparate. Mentre aspettiamo con impazienza di conoscere la data di lancio del nuovo simulatore automobilistico targato Turn 10, vi lasciamo in compagnia delle nuove immagini e, qualora ve lo foste perso, del nostro speciale sui traguardi grafici e tecnici di Forza Motorsport.