Forza Motorsport in Beta Testing e un nuovo Halo in sviluppo: parla Jez Corden

Gli ultimi aggiornamenti ufficiali su quelle che saranno le caratteristiche di Forza Motorsport su PC e Xbox Series X|S risalgono ormai a diversi mesi fa, ma non mancano rumor in merito.

In particolare, il noto giornalista videoludico Jez Corden, notoriamente vicino agli ambienti verdecrociati, ha offerto alcune anticipazioni sul racing game. Stando a quanto riferito dalla firma di Windows Central, lo sviluppo del nuovo Forza Motosport sarebbe a buon punto. L'opera di Turn 10 sarebbe infatti già stata provata con mano da diversi content creator, e sarebbe entrata nella fase di Beta Testing. Jez Corden, tuttavia, non è nelle condizioni di offrire dettagli più precisi su quella che potrebbe essere la finestra di lancio del gioco.

Nel corso del suo ultimo intervento live, il giornalista ha inoltre citato un nuovo progetto dedicato alla serie Halo, che sarebbe già in corso di realizzazione presso gli studi di 343 Industries. Lo sviluppo del titolo starebbe attualmente procedendo in parallelo alle attività di supporto post lancio ad Halo: Infinite. Su questo fronte, tuttavia, Jez Corden non si è sbilanciato ulteriormente, affermando di non essere ancora del tutto certo dei dettagli che gli sono stati riferiti.



Nel corso del podcast, l'insider ha inoltre invitato il pubblico ad attendersi un ottimo show in occasione del già annunciato Xbox & Bethesda Games Showcase in programma per il prossimo giugno.