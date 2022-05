Forza Motorsport e Forza Horizon: la nuova Responsabile Qualità è un'ex dirigente Nintendo

Dopo cinque anni trascorsi in Nintendo, l'ex dirigente della casa di Kyoto Heather Gearreald entra ufficialmente in Microsoft per occuparsi del controllo qualità del prossimo capitolo di Forza Motorsport e del futuro della serie spin-off di Forza Horizon.

L'ex manager di Nintendo decide così di sposare la causa del team Xbox assumendo la direzione del reparto Controllo e Qualità del franchise di Forza presso gli studi Turn 10. In questa sua nuova veste dirigenziale, Gearreald potrà perciò contribuire attivamente alla realizzazione del prossimo capitolo di Forza Motorsport per PC, Xbox Series X/S e forse Xbox One (a giudicare dalle ultime immagini leak di Forza Motorsport), per poi gettare le basi del futuro di Forza Horizon insieme in collaborazione con Playground Games e gli Xbox Game Studios.

La notizia dell'ingresso di Heather Gearreald nella famiglia Xbox viene ripresa dalla stessa dirigente sulle pagine del suo profilo LinkedIn, per poi rimbalzare sui social e sui forum videoludici più frequentati in virtù dell'importante lavoro affidato alla dirigente scelta da Microsoft per ricoprire, d'ora in avanti, il prestigioso ruolo di Director of Quality per il futuro delle proprietà intellettuali in salsa racing di Forza Motorsport e Forza Horizon.