Forza Motorsport sarà un kolossal simulativo ma accessibile: tutti gli aiuti alla guida

Dopo aver confermato l'intenzione di offrire gratis tutti i tracciati post-lancio di Forza Motorsport, i ragazzi di Turn 10 elencano le decine di aiuti alla guida e funzioni di accessibilità presenti nel loro prossimo, attesissimo simulatore automobilistico sin dal lancio su PC e Xbox Series X|S.

Come da tradizione per la serie di Forza Motorsport, anche l'ottavo capitolo 'maggiore' dell'esclusiva Microsoft promette di offrire un'esperienza di gioco fruibile da tutti gli appassionati del genere. Consapevole della sempre maggiore sensibilità dei giocatori a queste tematiche, Turn 10 precede il lancio di Forza Motorsport stilando l'elenco completo delle funzioni di accessibilità che saranno disponibili sin dal day one, previsto per il sempre più prossimo 10 ottobre con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.

Basta scorrere la lista per accorgersi del gran lavoro svolto dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios per garantire la massima accessibilità della propria esperienza simulativa. Oltre alle immancabili indicazioni sulla traiettoria consigliata e alle modifiche ai singoli aspetti del livello di difficoltà e del realismo, i giocatori di Forza Motorsport potranno utilizzare l'IA evoluta del titolo per sfruttare l'assistenza alla guida nella frenata, nello sterzo, nel cambio della marcia, nel controllo della trazione, nella gestione della stabilità della vettura e nell'accelerazione.

Ampio spazio verrà poi dato alle funzioni di accessibilità visiva e sonora, con diversi filtri per daltonici, modifiche per aumentare o ridurre il contrasto, opzioni per ridimensionare il testo dei menu e dei sottotitoli, la descrizione audio di ciò che avviene in pista e tantissime altre impostazioni, dalla sintesi vocale alla personalizzazione del volume dei singoli aspetti dell'audio. Di particolare interesse sono poi le opzioni integrate da Turn 10 per consentire ai giocatori di personalizzare i controlli, sia attraverso delle soluzioni preimpostate che con la modifica completa per ogni singolo tasto o input dato da trigger e analogici.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al link del supporto ufficiale di Turn 10 con l'elenco completo delle opzioni di accessibilità della nuova esclusiva della casa di Redmond, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra anteprima di Forza Motorsport tra modello di guida, progressione e grafica super.