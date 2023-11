Forza Motorsport: mod abilita il DLSS 3 Frame Generation e migliora grafica e prestazioni

Dopo aver ricevuto nelle scorse settimane l'enorme update 2, Forza Motorsport si arricchisce su PC con l'arrivo di una mod piuttosto ricca di novità, inclusa la possibilità di attivare il DLSS 3 Frame Generation di Nvidia.

Creata dall'utente other2w, la mod "All-in-one Forza Motorsport Enhanced With Native DLSS Frame Generation" include vari aggiustamenti grafici per offrire colori più vivaci, miglioramenti del filtro di illuminazione, attivazione predefinita dell'occlusione ambientale GTAO e altro ancora. Questa mod, inoltre, abilita anche il DLSS 3 Frame Generation per le schede NVIDIA GeForce RTX 40. Sostituendo i file DLL del gioco originale con quelli creati dal modder, è possibile abilitare questa feature che migliora le prestazioni del gioco e la qualità complessiva. La stranezza, in questo caso, è che sembra che la funzionalità fosse già presente ma "sopita" all'interno del gioco, disattivata dagli sviluppatori.

Tra le altre novità introdotte dalla mod abbiamo: aumento della saturazione dei colori; correzione dei filtri di illuminazione nativa; impiego di DLSS e/o FSR per consentire la personalizzazione dello scaling di risoluzione; rimozione della profondità di campo e del motion blur nell'ingresso principale e Pit Stop; disabilitate le funzioni che forzavano l'uso del Ray Tracing anche quando inutilizzato. Se foste interessati a provarne i contenuti, vi rimandiamo al link per il download della mod, ma potete dare uno sguardo ai risultati ottenuti anche tramite il video che trovate in cima alla notizia.