Forza Motorsport non fa il botto su Steam: il picco di utenti connessi è basso

Ad un giorno esatto dal debutto di Forza Motorsport, l'esclusiva PC e Xbox non ha fatto grossi numeri su Steam. Più nello specifico, sta deludendo il picco massimo di videogiocatori connessi.

Come si può notare sul database di Steam, il record di utenti connessi ai server di gioco è stato di soli 4.703, un numero piuttosto basso per una produzione di questo tipo. Sebbene tali statistiche sembrino suggerire che il titolo Turn10 non stia avendo grande successo, è bene precisare che è più che prevedibile che l'edizione Steam abbia scarsa rilevanza.

Non dimentichiamo che Forza Motorsport è incluso al day one nell'abbonamento a Xbox Game Pass e PC Game Pass, senza contare che il gioco supporta a pieno il cross-buy: in poche parole, chi lo acquista sul Microsoft Store può giocarci senza costi aggiuntivi sia su PC che su Xbox Series X|S, con in aggiunta la possibilità di condividere i progressi fra le due piattaforme. Insomma, è altamente probabile che la maggior parte degli utenti ci stia giocando altrove.

In attesa di scoprire il quantitativo di giocatori connessi alle altre versioni del titolo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare la recensione di Forza Motorsport con tutti i dettagli sull'ultima iterazione della serie Microsoft.