Forza Motorsport non smette di evolversi: l'Update 3 con Hockenheim è disponibile

La nuova tappa del percorso di sviluppo post-lancio intrapreso da Turn 10 con il preannunciato arrivo di Hockenheim in Forza Motorsport si concretizza con il rollout dell'Update 3, un aggiornamento che porta in dote lo storico circuito tedesco e tante altre novità.

Oltre al tracciato di Hockenheim (con layout Full, National e Short), il terzo 'update maggiore' del simulatore automobilistico di Turn 10 e Microsoft arricchisce ulteriormente l'esperienza di gioco di Forza Motorsport con l'introduzione di 33 nuove varianti di tuta per il proprio alter-ego, delle opzioni di accessibilità supplementari nei supporti audio alla guida e molto altro.

I fan della modalità Carriera saranno felici di scoprire che l'Update 3 ne estende il perimetro ludico e contenutistico per fare spazio a quattro nuovi Eventi (Italian Ingenuiti, Hybrid Ferocity, Top of the Spear e Valkyrie Challenge), oltre alla nuova attività Open Class British Marques per vetture di Classe C, B, A ed S e a delle sfide inedite per il comparto multiplayer.

Anche il roster virtuale di Forza Motorsport è attraversato dalle novità dell'Update 3 con l'aggiunta della Pagani Huayra R del 2022 e della McLaren 650S del 2015 da riscattare come premio per gli eventi della Carriera, che vanno a sommarsi alle nuove vetture gratuite e del Car Pass:

Auto Spotlight

2020 Automobili Pininfarina Battista

2022 Ferrari 296 GTB

2021 McLaren Sabre

2023 Aston Martin Valkyrie

2015 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán LP620-2 Super Trofeo

Auto del Car Pass

2018 Chevrolet #23 Ruman Racing TA Corvette

1985 Buick #6 Performance Motorsports Somerset Regal Trans-Am

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

1983 Porsche #11 John Fitzpatrick Racing 956

L'Update 3 di Forza Motorsport è disponibile da oggi, martedì 12 dicembre, su PC e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Forza Motorsport.